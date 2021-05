Udøverne skal hjælpe med at formulere ny idrætspolitik

Arkivfoto: Agnete Vistar

Lejre - 18. maj 2021 kl. 09:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Idræt og bevægelse er en af grundpillerne i at sikre sundhed og det gode liv. Det mener kommunalbestyrelsen i Lejre, som nu beder borgerne om hjælp til at formulere en ny idrætspolitik, der kan favne bredt og danne grundlag for, at flere får pulsen op.

- Idrættens fællesskaber er omdrejningspunktet i kommunens 49 landsbyer. Især afsavnet under den seneste coronanedlukning har understreget, hvor meget det fællesskab betyder for os - både børn og voksne. Det fællesskab vil vi i kommunalbestyrelsen rigtig gerne bakke op om at styrke, siger Claus Jørgensen (SF), formand for kultur- og fritidsudvalget, i en pressemeddelelse.

Den kommende idrætspolitik skal fungere som en fælles fortælling om idrættens rolle og derved skabe de bedste vilkår for at dyrke breddeidræt og motion i kommunen.

Derfor beder politikerne nu borgerne om deres ideer og input til politikken. Konkret ved at afholde et stormøde den 27. maj klokken 17-20, hvor alle kan komme med forslag og deltag i debatten. Tilmelding via kommunens hjemmeside.

Man kan også komme med sit bidrag på lejre.dk/idrætspolitik; så kommer disse overvejelser også med i arbejdet med at forme Lejre Kommunes idrætspolitik.