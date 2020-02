Tina Mandrup, gruppeformand for Venstre i Lejres kommunalbestyrelse, søger nu aktindigt i beregningsgrundlaget for regeringens forslag om, at Lejre Kommune skal betale 28,9 millioner kroner mere i udligning. Arkivfoto: Agnete Vistar

Udligning: Venstres gruppeformand kræver aktindsigt

Lejre - 11. februar 2020 kl. 08:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tina Mandrup, gruppeformand for Venstre i Lejres kommunalbestyrelse, søger nu aktindsigt i oplysninger om regeringens udspil til en udligningsreform. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Det har flere andre Venstre-folk i hårdt ramte kommuner også gjort, men der er ikke tale om en koordineret indsats for at få aktindsigt, siger Tina Mandrup til Dagbladet.

- Jeg så på et Facebook-opslag, at andre havde gjort det, og jeg lod mig inspirere. Jeg ønsker aktindsigt i oplysningerne om beregningsgrundlaget for regeringens forslag om, at Lejre Kommune skal betale 28,9 millioner kroner mere i udligning. For hvordan pokker er regeringen nået frem til, at Lejre skal betale det beløb? siger Tina Mandrup.

Indtil videre er intet nået frem til offentligheden om beregningsgrundlaget for regeringens udspil.

Hun beskriver pressemødet, hvor regeringen og indenrigsminister Astrid Krag fremlagde forslaget til reformen, som utilstedeligt.

- De opfordrede de rigeste kommuner til at udvise solidaritet - som om de ikke allerede giver meget i udligningen. Det var en utroligt provokerende retorik. Og i øvrigt uden at svare på spørgsmål om tallene. Det ligner magtfuldkommenhed at spille med lukkede kort, og samtidigt indbyde til forhandlinger, fastslår hun.

Lejre Kommune vil blive meget hårdt ramt med et krav om at bidrage med yderligere 28,9 millioner kroner til udligningen. I forvejen har kommunen et strukturunderskud på over 3000 kroner pr. borger og gennemlever lige nu et harsk sparerunde, med en reel reduktion af driften på 2,7 procent.

