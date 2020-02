Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) får besøg af Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) onsdag formiddag. Meget står på spil for den hårdt ramte Lejre Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen chr. Jørgensen

Udligning: Borgmester mødes med Astrid Krag

Lejre - 18. februar 2020

Onsdag klokken 11 mødes Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen (S) med partifællen, social- og indenrigsminister Astrid Krag.

De to skal diskutere regeringens udspil til udligningsreformen, og Carsten Rasmussen håber, at han kan flytte ministeren med fakta. Som det ser ud nu, står Lejre Kommune til at miste 29 millioner kroner, hvis reformen bliver vedtaget, som den er fremlagt.

- Jeg er klar over, at der skal tages mange hensyn med sådan en reform, og at det er svært at stille alle tilfreds. Men nogen må have glemt at regne Lejre Kommune med i udspillet. For uanset hvordan man vender og drejer det, virker det ulogisk, at vi skal rammes så hårdt, siger borgmesteren.

På mødet vil Carsten Rasmussen præsentere Astrid Krag for en række fakta, herunder at:

Lejres kommuneskat allerede ligger over landsgennemsnittet, Lejre Kommune har langt mindre i kommunekassen end mange af de kommuner, som skal have penge i udspillet, og Lejre Kommunes serviceniveau ligger på langt de fleste områder under gennemsnittet, både i Region Sjælland og på landsplan (målt i kroner anvendt pr. borger).

Lejre Kommune har allerede skåret til benet og vil selv med den nuværende udligning have svært ved at kunne indfri krav som f.eks. minimumsnormeringer i daginstitutioner og klippekortsordning på ældrecentrene.

- Jeg håber, at de faktiske tal kan få ministerens øjne op for, at reformudspillet har en slagside. For jeg kan ikke tro, at nogen oprigtigt mener, at vi i Lejre Kommune skal tilbyde ringere service til borgerne, dårligere undervisning til børnene og færre plejehjemspladser til de ældre end i de kommuner, som får glæde af udspillet, siger Carsten Rasmussen.