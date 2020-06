Se billedserie Lindenborg Kro har gennem en mindre årrække været flygtningekro. Nu kan stedet udvikles, med en større renovering, til sæde for et kvindekrisecenter. Foto: Agnete Vistar

Udlejer: Kvindekrisecenter det rigtige for Lindenborg Kro

Lejre - 03. juni 2020 kl. 11:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejer og udlejer af Lindenborg Kro, Philip baron von Malsen-Plessen forstår ikke Lejre-politikerne skepsis over for et kvindekrisecenter på kroen. Tværtimod - et center her giver god mening, siger han til DAGBLADET Roskilde onsdag.

Da et flertal i økonomiudvalget i maj besluttede sig for ikke at give en positiv tilkendegivelse til et kvindekrisecenter på Lindenborg Kro, blev Philip von Malsen-Plessen, meget overrasket.

Politikerne mente, at krisecenteret vil blive uforholdsmæssigt stort i forhold til Gevninge/ Lindenborg og kommunens størrelse. Kun SF's ordfører, Mikael Ralf Larsen mente, at kommunen burde gå i dialog med aktørerne.

Lindenborg Kro har været udlejet som flygtningekro i cirka fire år, men står tom, og det er efter seks måneder endnu ikke lykkedes at udleje den. En initiativtager til et kvindekrisecenter har et rigtigt godt bud på kroens fremtid, vurderer Philip von Malsen-Plessen.

- Den type institution, der passer bedst til kroen, er et kvindekrisecenter. Det er et samfundsansvar, som jeg personligt gerne selv vil lægge navn til, siger Philip von Malsen-Plessen og tilføjer:

- Et sådant center er simpelthen det rigtige for kroen. Jeg tænkte, at det ville være positivt for Lejre Kommune at få et kvindekrisecenter - Lejre er én af kun fire kommuner på Sjælland, der ikke tilbyder §109 arbejdspladser (til kvindekrisecenter, red.)

Onsdag skal der holdes et infomøde i Lejre, hvor alle kommunalpolitikerne er indbudt. Philip von Malsen-Plessen og kredsen bag kvindekrisecentret mener, at den frygt, som politikerne har for en belastning for kommunen, hviler på forkerte præmisser.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.