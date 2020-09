Udkast til sidste fase af Søtorvet i spil

Sidste fase i udbygningen af Søtorvet er ved at blive løbet i gang. Et foreløbigt udkast til et forslag til den kommende lokalplan - ikke det »rigtige« lokalplanforslag endnu - er blevet fremvist af Lejre Kommunes forvaltning for repræsentanter fra Bysamarbejdet og bylavet i Hvalsø i en forhøring.