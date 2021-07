Sådan ser oplægget til 1. etape ud: 10-12 boliger bygges, mens Lindegårdens stuehus bevares, og længerne rives ned til fordel for nye længer. Lejre Kommunes materiale

Udbygning skudt til hjørne

Af flere grunde har politikerne valgt ikke at give grønt lys til at få lavet en lokalplan for 1. etape af et stort udbygningsprojekt i Herslev.

Lejre - 21. juli 2021

Det lykkedes ikke i første omgang for ejerne af Lindegården, ægteparret Stausholm, at få politikernes opbakning til at få lavet en lokalplan for 1. etape af en omfattende udbygning af gården og dens jorder i Herslev.

Lindegården ligger midt i landsbyen på Herslev Bygade 1. Stausholm-parret havde ønsket at få lavet en lokalplan for 1. etape af et meget større projekt, som de tidligere har sendt som høringssvar til Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020.

Ideen er at bygge mod syd fra gården, med nye bæredygtige boliger, der tilgodeser alle boligformer og mennesker på tværs af alder og sociale skel.

I projektbeskrivelsen ønsker de i 1. etape at bevare det eksisterende stuehus og rive længerne ned og opføre nogle nye længer (i alt 1089 kvadratmeter) samt opføre 10-12 nye boliger i ét plan syd for gården. Bebyggelsen ønskes opført som tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 35.

Men det er ikke muligt at lave en lokalplan for 1. etape af projektet inden for rammerne af den gældende kommuneplan. Det vil derfor, udover lokalplanen, også kræve ændringer i kommuneplanen for at kunne gennemføres.

I landsbyer i landzone er der kun mulighed for at bygge nye boliger, hvis det sker som omdannelse af bebyggelse, der findes der i forvejen. Eller undtagelsesvis som huludfyldning indenfor landsbyens rammeafgrænsning, eller på baggrund af en lokalplan, hvis det kan ske med respekt for kulturhistorien, landskabet og naturen.

Ved huludfyldning kan der typisk udstykkes én til to grunde.

I Kommuneplanens bestemmelser for Herslev står der desuden, at der skal planlægges for åben-lav boligbebyggelse med maks bebyggelsesprocent på 30.

Samtidigt er medarbejderne i Planafdelingen i Lejre Kommune trængte. De har op til sommerferien været travlt optaget af at arbejde med en revision af kommuneplanen, og med at afslutte allerede igangsatte lokalplaner.

Hvis der skulle sættes gang i nye lokalplaner nu, ville det beslaglægge kræfterne, der skal bruges på dette arbejde, og det ville også forsinke arbejdet med revisionen af kommuneplanen. Oveni er der andre projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen venter på at blive sat i gang, så der kan laves lokalplaner.

Så projektet i Herslev er skudt til hjørne.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget er desuden mere fokuseret på nogle bestemmelser for Herslev i kommuneplanen, hvor der står, at der skal laves en samlet plan med bevarende sigte for landsbyen. Så en helhedsvurdering af mulighederne for udvikling i landsbyen ligger mere for, eller alternativt en lokalplan for hele Herslev landsby.