Ivan Mott, Enhedslistens repræsentant i Lejres kommunalbestyrelse. mener det er tid at sætte foden på bremsen i forhold til kommuneplanen. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Udbygning med nye bydele: EL melder fra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udbygning med nye bydele: EL melder fra

Lejre - 06. april 2021 kl. 11:46 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Enhedslisten er nu det tredje parti i Lejres kommunalbestyrelse, der officielt sætter foden på bremsen over for mere udbygning omkring Lejre by.

Og i det hele taget, når det handler om det fremtidige nybyggeri i de største byområder i Lejre Kommune.

Det fremgår af en pressemeddelelse, udsendt her under påsken: »Vi bliver nødt til at få styr på trafiksikkerhed, tilgængelighed, plads til os alle og ikke mindst implementering af klimaplanen, inden at vi tager fat i yderligere nye områder i den kommende kommuneplan«, hedder det fra bestyrelsen for Enhedslisten De Rød-Grønne i Lejre, ved Ivan Mott.

Dermed tegner der sig et flertal for at holde igen med nye udstykninger i den kommende kommuneplan omkring Lejre by. Venstre og SF har allerede meldt ud, at de ikke ønsker udlagt arealer til mere nybyggeri omkring byen i den kommende kommuneplan, som skal vedtages i efteråret.

Dog er Venstre åben over for etablering af mindre områder til seniorvenlige boliger i ét plan med mulighed for parkering tæt på matriklen.

Andre partier er også lorne ved flere udlæg i kommuneplanen til nybyggeri omkring Lejre by, men har endnu ikke meldt officielt ud - der skal forhandlinger til på en lang række andre områder i forbindelse med kommuneplanen.

En stribe ønsker fra lodsejere og investorer om at bygge rundt om i Lejre Kommune er fremsendt til kommunen, og det er især omkring Lejre by og Højby, at ønsker om store nye bydele florerer.

Enhedslisten pointerer, at den eksisterende Kommuneplan 2017 fortsat har områder i sig, som betyder udbygning, og der er rigeligt pres på.

»Det betyder absolut ikke, at al udvikling skal sættes i stå, men at arbejdet med den kommende kommuneplanrevision bliver en tænkepause. Den tid kan vi også bruge til at forbedre på den by vi har med for eksempel energirenovering, færdiggørelse vores trafikale efterslæb (cykelstier) og støjdæmpning«, hedder det fra Enhedslisten.