Tyv tilbageholdt af butikspersonale

En 32-årig mand er blevet sigtet for butikstyveri efter at have forsøgt at slippe ud af Rema1000 med varer for 875 kroner.

Lejre - 02. august 2021 kl. 17:22

Jordbær, kylling, gin, barberskrabere og ketchup. Det var, hvad der var på en 32-årig mand fra Polens indkøbsliste fredag. Desværre »glemte« manden at betale for sine varer, da han tog i Rema1000 i Kirke Hyllinge for at skaffe dem. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 15 fredag blev det anmeldt, at den 32-årige mand fra Polen med tilknytning til Danmark havde forsøgt at stjæle fra butikken, og personalet forsøgte at holde ham tilbage.

Ville stjæle for 875 kroner

I alt forsøgte manden at stjæle varer for 875 kroner, og blev af politiet sigtet for butikstyveri samt overtrædelse af knivloven.

Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 160-175 centimeter høj, almindelig af kropsbygning. Han var iført grå t-shirt med lidt mørkere grå omkring skulderen og rød krave, lysegrå jogginshorts, sort bæltetaske over skulderen og arbejdssko. Han var ligeledes passager i en hvid Ford Transit.

ems