Et hus i Lindenborg var onsdag udsat for indbrud. Foto: Kenn Thomsen

Tyv løb med designerlampe

Et hus på Fjordvang i Lindenborg var onsdag udsat for indbrud.

Tyven kom ved at bryde et vindue op til et kontor og var derefter også inde i stuen. Udbyttet blev en hvidlakeret koglelampe.