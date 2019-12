4.300 kunder i Lejre Kommune skal aflæse deres vandmålere to gange, grundet uoverensstemmelser mellem vandværker og Fors A/S. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Tusindvis skal lave dobbelt aflæsning af vandmålere

Lejre - 18. december 2019 kl. 07:47 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende tid får knap 4.300 kunder besked om at aflevere aflæsningen af vandmåleren to gange. Én til deres forbrugerejede vandværk og én til forsyningsselskabet Fors A/S, på grund af uenigheder mellem 14 forbrugerejede vandværker og Fors A/S.

Det skyldes, at flere forbrugerejede vandværker i Lejre Kommune ikke ønsker at indgå et samarbejde med Fors A/S om at indberette deres kunders vandforbrug. Data som Fors A/S skal bruge til at afregne kundernes afledning af spildevand, som Fors A/S tager imod og renser.

- Det er desværre ikke lykkedes os at blive enige om aftalegrundlaget med 14 ud af i alt 53 forbrugerejede vandværker i Lejre Kommune. Det er vi kede af, fordi vi ønsker et godt samarbejde med vandværkerne, og fordi det skaber forvirring hos kunderne, at de skal aflevere aflæsningen to steder, siger kundecenterchef Bonnie Rohleder fra Fors A/S.

Fors A/S har brug for at data leveres i en bestemt kvalitet og til rette tid for at kunne afregne kunderne rigtigt for spildevandet.

- Derfor er vi stadig interesserede i at komme i dialog med de 14 vandværker, fordi vi ved, at det i sidste ende vil komme alle kunderne til gode, siger Bonnie Rohleder.

Kunder, der får vand fra et af de 14 vandværker, modtager i denne uge aflæsningskortet fra Fors A/S enten via e-Boks, mail eller med fysisk post. Herefter kan aflæsningen indberettes enten på www.fors.dk/selvbetjening eller via telefonnummeret 33 41 23 12.