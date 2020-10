Tusinder af smarte gadelamper på vej

Politikerne i kommunalbestyrelsen har besluttet at optage lån for 16,1 millioner kroner, der skal bruges til at modernisere de mange forældede lyskilder rundt om i kommunen. De skal udskiftes til smarte LED gadelamper, og det giver på sigt besparelser på såvel driften som vedligehold og forbrug af strøm.