Turistforening: Tempelkrogsøerne bør fredes

- I Turistforeningen mener vi, at Tempelkrog Nord bør sikres for fremtiden som en naturperle af høj karat. Søen mellem motorvejen og Tempelkrogen bør fredes, naturen bør beskyttes mod jagt, og der bør udvikles et bæredygtigt turistprodukt, siger formanden for Lejre Turistforening, Hans Jørgen Lych Larsen.

Lejre Kommune bakker ikke op om en fredning af Tempelkrog Nord, mens Holbæk Kommune gør. Danmarks Naturfredningsforening er gået ind i sagen for at fremme en fredning.

- Hvis det sker, vil der virkelig efter vores opfattelse her kunne skabes en attraktion, der vil være med til at fremme Lejres status som et vigtigt besøgsmål for alle med interesse for naturoplevelser af høj kvalitet. Hvad enten det sker til fods eller på cykel, siger Hans Jørgen Lych Larsen.