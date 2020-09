Et still-billede fra Visit-Fjordlandets turistfilm »Let the saga begin«. Visit Fjordlandets materiale

Turistfilm nomineret til verdens bedste

Som den eneste danske turistfilm er VisitFjordlandets film »Let the saga begin« nu nomineret til verdens bedste turistfilm. Og alle kan stemme på den fra den 1. oktober og frem til den 25. oktober.

Det er den internationale turistfilms-festival CIFFT i Wien (International Committee of Tourism Film Festivals), der har udvalgt 31 film fra hele verden, og VisitFjordlandet er blevet udvalgt som den eneste nominerede fra Danmark til at være med i konkurrencen.

»Let the saga begin« kommer i skarp konkurrence med flotte turistfilm fra en lang række lande som Spanien, Østrig, Chile, Frankrig, Japan og Norge. Så det kræver nogle stemmer fra et lille land som Danmark at vinde.