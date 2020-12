Turismen skal stå på begge ben

Lejre Kommune nu går sammen med de to andre kommuner, Roskilde og Frederikssund om turistsamarbejdet DMO Fjordlandet. Det er der stort set opbakning til fra alle politisk partier i Lejre.

Det fremgik af mødet i kommunalbestyrelsen forleden. I denne måned holdes der generalforsamling, hvor Grethe Saabye (K), formand for erhvervs- og turismeudvalget, bliver Lejres repræsentant.

Ivan Mott (EL) havde dog en pointe, han fremførte: Borgerne i de tre kommuner er de vigtigste turister, sagde han, og derfor er det også vigtigt, at repræsentanterne i DMO Fjordlandet tager borgerne i de tre kommuner til sig.

- Hvis turistsamarbejdet skal bundfælde sig herude hos os, skal der drages omsorg for oplevelser for de lokale, så det ikke er alle mulige internationale og nationale events, der skal rive folk til Lejre. De skal nok komme. Vi skal formodentlig holde ferie ikke ret langt fra, hvor vi bor, sagde Ivan Mott.

Grethe Saabye svarede, at den primære opgave for DMO Fjordlandet bliver at markedsføre området.