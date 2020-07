Trudsholm Gods åbner på Herregårdenes Dag

Hushovmesteren står i spidsen for rundvisningerne i hovedbygningen på Trudsholm Gods søndag den 16. august. Denne dag åbner en lang række godser og herregårde, der normalt er lukket for offentligheden, i anledning af Herregårdenes Dag.

Derudover er der mulighed for at nyde parken, spille gamle udendørs spil og poppe popcorn over bål i åbningstiden fra klokken 15-19. I Hestestalden kan man købe et måltid mad og kaffe og kage.