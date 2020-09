Denne plan for 35 rækkehuse sendes nu i høring. De 10 to-etagers boliger ses ude til højre i en nord-sydgående akse, ud mod Karlebyvej. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Trods protester: 35 rækkehuse i høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods protester: 35 rækkehuse i høring

Lejre - 30. september 2020 kl. 11:52 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Trods massiv utilfredshed med, at der skal opføres 35 rækkehuse på Østager, heraf 10 i to plan, har et politisk flertal i Lejres kommunalbestyrelse sendt et lokalplanforslag i høring tirsdag aften.

Alene Venstre kæmpede for at få lavet et mageskifte, så boligerne kan ligge på et andet areal. Partiet ønsker undersøgt, om der kan laves et mageskifte med det kommunalt ejede tomme areal ved siden af Grimsager, som i forvejen er planlagt til tæt-lav bebyggelse.

Den kommende lokalplan erstatter en lokalplan, som omfatter mulighed for 14 parcelhuse. Det er denne snart hedengangne lokalplan, de nuværende beboere i området havde forventet skulle gælde, da de købte grunde her gennem de seneste år.

Jens K. Jensen (V) kritiserede, at 14 huse nu er skiftet ud med 35 boliger på samme areal. Det er noget af en forskel og bestemt ikke, hvad naboerne havde regnet med. De købte i tiltro til, at der blev tale om et parcelhuskvarter med luft mellem husene.

Der er dog sket en opblødning i forhold til det første tætpakkede forslag, så der nu er kommet forskellige boligtyper og grønne fælles arealer. Men i stedet er der nu 10 af rækkehusene, som bliver i to etager. Disse skal have fladt tag og får en max højde på 6,5 meter.

Flere politikere, herunder borgmester Carsten Rasmussen (S), Mikael Ralf Larsen (SF) og Ivan Mott (EL) fremhævede, at der er stor efterspørgsel blandt ældre på rækkehuse, som de har råd til at bo i.