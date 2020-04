Med et brændende engagement er denne trio af skønne valkyrier gået i brechen for at redde Sagnmlandets økonomi: fra venstre Christina Brandt, Christine Roederer og Dina Bergstrøm. Her ved indgangen til Kongehallen. Foto: Agnete Vistar

Trio af frivillige ildsjæle kæmper for Sagnlandet

- Der er sket så meget positivt og været så mange investeringer i Sagnlandet de sidste år. Caféen i Videsøhus, renoveringer, Kongehallen og hirdhuset - alt det, der skulle præsenteres for gæsterne nu og skabe indtægter. Og så kommer coronaen og hiver tæppet væk under Sagnlandet.

Over 451.000 kroner er nu indsamlet via den Facebook-side, som de frivillige ildsjæle Christina Brandt, Dina Bergstrøm og Christine Roederer administrerer til fordel for det trængte Sagnland. Det skriver DAGBLADET roskilde om onsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her