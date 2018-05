Tricktyv snød sig ind i hus og stjal

En udlænding, der talte dansk med accent, snød sig tirsdag formiddag ind i en villa på Brunebanke i Hvalsø ved at binde en 90-årig kvinde en historie på ærmet om, at han havde brug for et glas vand, og at han skulle undersøge huset for sikkerhed. Han bildte hende ind, at der er ballade i området og sagde, hun skulle lukke vinduerne på 1. sal. Hvilket hun gjorde.