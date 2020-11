Anne Spangsberg fra Hvalsø-Særløse sogne bliver én af de tre præster, der laver 24 podcasts over et enkelt ord til hver podcat. Arkivfoto: Agnete Vistar

Tre præster laver unik julekalender

Tre Lejre-præster går sammen om at lave podcasts fra den 1. december, idet de fra en julestrømpe trækker et tilfældigt ord ud af de mange hundrede, som folk har meldt ind med.

Det er præsterne Anne Spangsberg, Søren E. Jensen og Poul Joachim Stender, der er gået sammen om denne julekalender. Og der er et nyt afsnit hver dag i 24 dage.

Der bliver dog ikke tale om at udvælge ord. For hver dag i julemåneden snakker præsterne om det tilfældige ord, som trækkes op af en julestrømpe.

De tre samtaler herefter henover et bord om ordet - der er alt fra sex til mad, til krænkelser, til Jesus. Men præsterne sørger for at holde julepodcasten tæt på julen og budskabet om Jesus' fødsel.