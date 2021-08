De tre repræsentanter her for partierne, der er gået i valgforbund: Forrest Connie B. Jensen, formand for Socialdemokratiet; bagerst fra venstre Ivan Mott, formand for Enhedslisten, og Christian Plank, formand for SF. Alle tre er pt. medlemmer af kommunalbestyrelsen. Privatfoto

Tre partier indgår i valgforbund

Tre af Lejres politiske partier går nu ud officielt og kundgør, at de har indgået et teknisk valgforbund i forbindelse med kommunalvalget den 16. november i år.

Ved kommunal- og regionalvalg har opstillede kandidatlister/ partier mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund, så stemmespild undgås. Samler man flere partier i et valgforbund, har man større chance for at vinde de yderste mandater.