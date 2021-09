Se billedserie På billedet ses fra venstre erhvervschef Nynne Larsby Friis, Lejre Kommune, direktør Lars Petersen, Thorskilde A/S (som lagde hus til underskrivelsen), regionsformand i DI Roskilde/Køge Bugt, Jeanet Løgsted, centerchef Nicolaj Drøschler, Lejre Kommune, direktør Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole, borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune og vicekommunaldirektør Peter Olsen, Lejre Kommune. PR-Foto

Tre parter går sammen om at skabe fremtidens faglærte arbejdskraft

16. september 2021

Dansk Industri, Roskilde Tekniske Skole og Lejre kommune har underskrevet en aftale om partnerskab, som skal styrke uddannelse og kvalificeret arbejdskraft indenfor en bred vifte af de erhvervsfaglige uddannelser.

Lige fra folkeskolealderen skal unge i Lejre Kommune være helt klar over muligheder og kvaliteter ved en erhvervsfaglig uddannelse - for eksempel indenfor håndværks-, service- eller industrifagene.

Det er det overordnede mål med den partnerskabsaftale, som Dansk Industri, Roskilde Tekniske Skole og Lejre kommune underskrev mandag.

Med aftalen skaber parterne en formel ramme om en tværgående indsats, der skal understøtte aktiviteter og nye initiativer og samarbejdsflader. Det sker for at skabe interesse blandt unge og danne gode rammer for erhvervsfaglige uddannelser i Lejre Kommune.

Roskilde Tekniske Skole ser frem til at slå dørene op for nye årgange af unge med hænderne ordentligt skruet på:

- Vi kvitterer med stor anerkendelse for ethvert tiltag, der har til formål at styrke vejen til en praktikplads for de unge, der bærer fremtiden på deres skuldre. Vi deltager derfor med stor glæde og høje forventninger i partnerskabet med Lejre kommune og Dansk Industri i vished om, at initiativet bliver en stærk støtte i udviklingen af den kvalificerede arbejdskraft, som er en helt afgørende forudsætning for vores fælles velfærd og fremtid, siger direktør Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole i en pressemeddelelse.

Gode praktikpladser er afgørende, og DI roser alle parter for at være gået sammen:

- Det er til gavn både for Lejre Kommune og erhvervslivet, som dermed ikke står alene med ansvaret om at skaffe flere faglærte. Det er godt med et formelt og struktureret samarbejde om at sikre, at unge får viden om de muligheder, der er ved en erhvervsuddannelse. Erfaringerne fra andre kommuner er, at jo mere vi samler kræfterne, jo bedre når vi de unge. Vi skal have endnu flere unge ud i virkeligheden og opleve de fremtidsmuligheder, en erhvervsuddannelse giver, siger regionsformand i DI Roskilde/Køge Bugt, Jeanet Løgsted.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) udtaler, at der er mange håndværksvirksomheder, som klarer sig rigtig godt i Lejre Kommune:

- Og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Derfor skaber vi nu en fødekæde, der starter allerede i folkeskolen. Vi har allerede Makerspaces på de fleste af vores folkeskoler, hvor eleverne har mulighed for at skabe med deres hænder som en del af den daglige undervisning, siger han.