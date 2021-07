Tre mænd varetægtsfængslet for indbrud

En opmærksom kvinde anmeldte søndag klokken 12.45, at hun havde set tre mænd opholde sig på et grønt område tæt på en adress4e på Markvænget i Gøderup, hvor en bil var blevet flyttet. Derfor mistænkte anmelderen de tre mænd for måske at have begået indbrud på stedet.

Politiet kørte med flere patruljer hastigt til et grønt område ved Markvænget, hvor tre mænd blev truffet tæt ved en varebil. Der var tale om to mænd på 33 og 38 år fra Roskilde og en mand på 30 år fra Greve, der opholdt sig ved et skur, hvor politiet fandt effekter, der stammede fra adressen på Markvænget.