Tre gange DM for Thea

Thea Berggren har i august 2020 valgt at blive en del af det, der indenfor racerunning kaldes verdens-eliten. Det er de få atleter, der både har evnerne, energien og lysten til at træne op imod, at Racerunning forventes at blive en olympisk disciplin i Paris 2024 - og det er også dem, der repræsenterer Danmark ved udenlandske stævner som EM og VM.