Én af de tre biler, som var involveret i uheldet på Hvalsøvej, vest for Hvalsøvej-Lejrevej T-krydset. Privatfoto

Tre biler involveret i uheld

Lejre - 17. maj 2018 kl. 11:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele tre biler var involveret i et uheld tirsdag formiddag ved 10-tiden på Hvalsøvej, og uheldet var af en sådan karakter, at to personer måtte køres på sygehuset til tjek. Uheldet skete ca. 150 meter mod Osager, vest for Hvalsøvej-Lejre krydset, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Åbenbart var to biler kørt lige mod hinanden, idet den ene bil var kørt over i den modsatte side. En tredje bil kørte i grøften for at undgå at påkøre de to forulykkede biler, som var kørt galt med ca. 80 km i timen.

Vestsjællands Brandvæsen kom til stede og klippede døren på den ene bil for at få en kvinde ud, som klagede over nakkesmerter. Personen i den anden bil kunne selv komme ud. Begge bilister blev kørt på sygehuset for tjek.