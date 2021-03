Tre biler i harmonikasammenstød

Uheldet skete klokken 8.25, da en 73-årig mand fra Roskilde bremsede op for nogle lastbiler, som skulle til og fra en byggeplads. Bilen lige bag ved den 73-årige blev ført af en 54-årig mand, der nåede at standse. Den tredje bil i rækken derimod kunne ikke nå at bremse, men fik startet et harmonikasammenstød, da den 19-årige mandlige fører påkørte den 54-åriges bil, som fortsatte videre ind i den 73-åriges bil.