Venstre fik ikke opbakning til et forslag om garanti for pasning i skoledistriktet. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Tre Venstre-forslag fik hård medfart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre Venstre-forslag fik hård medfart

Lejre - 24. juni 2021 kl. 08:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstres medlemmer havde håbet, der kom en seriøs diskussion ud af tre forslag, som partiet havde brugt sin initiativret til at få op til behandling i kommunalbestyrelsen tirsdag aften.

Man kan så diskutere, om det lykkedes. Alle tre forslag triggede i hvert fald en organiseret byge af angreb på partiet fra et fnysende og enigt kobbel af de øvrige partier, der udgør flertallet. Venstre blev kanøflet, især ordfører Tina Mandrup.

Det ene forslag, som er blevet til i lyset af det voldsomme pres på pasningen i Lejre by, gik ud på, at forældre ikke blot skal have pladsgaranti inden for kommunegrænsen (ihukommende at en række forældre i Lejre by-området har fået plads i Kirke Hyllinge eller Såby), men inden for skoledistriktsgrænsen.

Det andet forslag krævede stop for yderligere udbygning af boliger i Lejre by-området frem til år 2030.

Det tredje forslag gik ud på, at der skal afholdes borgermøder og en vejledende borgerafstemning om realisering af de allerede udlagte udstykninger i Lejre by-området.

Under debatten om de tre forslag føg det med skældsord mod Venstre, såsom »populisme«, »meningsløs underholdningsværdi«, og at forslagene blot tjener til at profilere Venstres valgkamp og er udtryk for »usympatisk eksklusiv-status«.

Der var dog også en del argumenter i spil: I stedet for garanti for pasning inden for skoledistiktsgrænsen fik flertallet gennemført et ændringsforslag om, at børn bør tilbydes pasning i nærområdet, da skoledistriktet er for bredt et begreb - bor man i Lyndby, er der ingen ide i at få plads i Gershøj, for eksempel.

Tina Mandrup efterlyste en definition på, hvad et nærområde egentlig er og fastholdt, at der bør være garanti for pasning i skoledistriktet. Grethe Saabye (K) svarede, at der er forskel på et skole og pasning - der er undervisningspligt for børn, men ikke pasningspligt.

Udbygnings-stoppet for boliger til år 2030 fik en noget hård medfart. Den debat bør tages i forbindelse med udviklingen af den kommende kommuneplan, hvor man kan tilføje eller fjerne mulighed for udstykninger. Alle er enige om, at der ikke bør udlægges flere boligområder omkring Lejre by nu. I sparker jo åbne døre ind, sagde Mikael Ralf Larsen (SF).

Men det blev også nævnt, at man ikke kan lægge bånd på de kommende kommunalbestyrelser i tre perioder. Og borgmester Carsten Rasmussen (S) polemiserede over, at Venstre tager et enkelt byområde ud fra kommuneplanen og laver forslag om det. Så kunne Socialdemokratiet jo bare tage et andet område ud blandt Lejres 49 byer, såsom Herslev og udbygningen der, sagde han.

Og det tredje forslag om borgerinddragelse, som er blevet til i lyset af den store modstand i Lejre by-området mod boligudbygningen her, blev til en noget hidsig ordveksling om, hvad demokrati er. Tina Mandrup nævnte, at mange beslutninger tages i lukkede rum, dvs. i den ideskabende fase, hvilket fik Carsten Rasmussen til at tænde af.

Der bliver holdt masser af åbne møder i forbindelse med den kommende kommuneplan, ligesom sidste gang, og politikerne er i øvrigt valgt demokratisk. Mens Ivan Mott (EL) advarede om, at hvis man bare beslutter et stop for allerede udlagte arealer, kan kommunen blive udsat for erstatningskrav.