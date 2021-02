På og ved Ny Ringstedvej laves en tryg og sikker overgang samt et mere sammenhængende stisystem på Horseagersiden. Foto: Lejre Kommunes materiale

Trafiksikkerhed bliver forbedret med millioner

Lejre - 12. februar 2021 kl. 12:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

En stribe af projekter, som skal forbedre trafiksikkerheden rundt om i Lejre, skal nu sættes på skinner.

5,6 millioner kroner er sat af til de opgaverne.

Dertil kommer 2 millioner, hvorfra 400.000 kroner skal bruges til at sætte gang i arbejdet med at få lagt en cykelsti mellem Kr. Hyllinge og Sæby.

Oveni dette kommer en flok projekter, som der blev bevilget penge til sidste år, men som ikke nåede at blive lavet:

Bump, fjernelse af chikaner og ændret afstribning på Højbyvej og Rorupvej i Lejre; indsnævring med bump på Horseager i Hvalsø; forbedret afsætning ved Sofiehøj Friskole/ Sæbybadet; bedre sikkerhed ud for OK-Tanken på Hornsherredvej, samt forbedring af fodgængerovergangen ved Meny i Kirke Hyllinge.

De nye opgaver, som nu skal laves for 5,6 millioner kroner, har fået en øverste prioritet. Nemlig 300.000 kroner, der blandt andet er sat af til at få lavet undersøgelser af, hvor man kan få opstribet 2 minus 1 veje, først og fremmest på Skullerupvej og på vejen mellem Rye og Ejby, men også andre mulige steder i hele kommunen.

Blandt de større projekter, der nu skal sættes i værk, er ét på Bentsensvej i Hvalsø til 1,3 millioner kroner. Forvaltningen har efter en grundig dialog med Bysamarbejdet i Hvalsø, to grundejerforeninger, Bygma, Hvalsø Savværk og Hvalsø Bylav fået lavet et forslag på til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden for specielt de bløde trafikanter, der færdes på og langs Bentsensvej i Hvalsø.

Løsningen indeholder etablering af fortove og stiforbindelse, supplerende vejbelysning og etablering af to vejbump og én hævet flade. Et andet projekt på Ny Ringstedvej i Hvalsø koster ligeledes 1,3 millioner at få lavet. Her har embedsfolkene i kommunen været i dialog med Bysamarbejdet i Hvalsø, Grundejerforeningen Sofie Madsensvej og Hvalsø Bylav.

Projektet indeholder en kobling af stiforløbet langs Horseager ved opgradering af den eksisterende sti, inklusive pullertbelysning langs Ny Ringstedvej og anlæg af ét trapezbump syd for Søvej.

Oprindeligt var hensigten med projektet at skabe en mere tryg overgang på Ny Ringstedvej, men projektet er vokset, da borgerne har lagt vægt på et meget stort ønske om at få skabt et sammenhængende stisystem.

Dette er årsag til, at der er medtaget en dobbeltrettet sti på nordsiden af Ny Ringstedvej mellem Horseager og Sofie Madsensvej, som erstatning for de fliserækker, der er i dag, men som i realiteten ikke kan bruges.

Herudover sættes der penge af til diverse trafiktællinger og måling af hastighed, der kan bruges i den fremtidige planlægning, og andre mindre projekter.