Trængt boligejer: - Vi er presset fra tre sider

Lejre - 24. september 2021

- Vi er ved at være meget pressede nu - vi har fået nok. Vi er ved at gå i spåner.

Ordene er Jan Harplod Christensens. Han og konen Henriette og den yngste datter bor i et hus i det sydvestlige Hvalsø, hvor boligen ligger i en »triangel«, hvor der er kommet aktiviteter - og planlægges flere - udefra på alle tre sider. Adressen er Skovvej 4b, og familien føler et pres hele vejen rundt om boligen. De er trængte:

For det første blæser bilister og chauffører på, at Skovvej - en lille bivej - er ensrettet. Det giver stress.

For det andet skal der syd for ejendommen bygges 34 boliger. Og her er der indført i lokalplanen for Skovgården, at der skal anlægges en halvanden meter høj vold ind mod Jan og Henriettes grund. De forstår simpelthen ikke, hvorfor den skal være der.

For det tredje er der forlydener om, at der mod vest - mod Ny Ringstedvej - skal være gangsystem, støjhegn - og hvem ved, siger Jan Christensen. Måske skal de ind og ekspropriere noget af vores have.

- Vi får intet at vide. Jeg har gang på gang forsøgt at få noget indsigt i, hvad der skal ske der, men ingen vil komme og tage dialogen med os; heller ikke omkring problemerne på Skovvej, siger han.

- Hvis det bare var én af de tre ting, som er i gang omkring huset, kunne man måske leve med det. Men det er massiviteten, summen af aktiviteter og planer for området hele vejen rundt om huset, som går os på nerverne, siger Jan Christensen og ryster på hovedet.

- Hvis de dog bare fra kommunens side ville komme og få en snak med os og naboen - jamen så kunne vi finde ud af det, tilføjer han.

For eksempel det med volden mod Skovgårdens grund. Den gamle gård der skal rives ned til fordel for 34 rækkehuse. I første omgang var der planlagt boliger klods op og ned ad familiens have, og tilmed på hævet terræn i forhold til familiens have.

Det protesterede Jan Christensen over. En planlægger fra kommunen var ude og kigge på tingene og gav ham ret. Det medførte, at selve boligbyggeriet blev trukket et pænt stort stykke væk fra familiens grund, og det er familien naturligvis taknemmelige for.

Men så kom der pludselig det med volden:

- Kommunen siger, at den skal anlægges for at forhindre, at der løber vand ned i vores have. Nu har vi boet her i 22 år, og der er aldrig nogensinde løbet vand ned i vores have. Der findes en kilde syd herfor, og der er udmærket afløb fra den. Intet problem, siger Jan Harplod Christensen.

- Når der flytter børnefamilier ind, vil de børn sandsynligvis komme og lege på volden, med udsyn direkte ned i haven. Der er allerede en udmærket stensætning. Vi havde regnet med, at planlæggerne muligvis ville anlægge noget beplantning - men en vold? ærlig talt...siger Jan Christensen.

Og så er der Skovvej. Der er indkørsel forbudt for køretøjer fra Ringstedvej; dvs. at vejen er ensrettet med indkørsel fra Elmevej.

- Men folk er ligeglade. Renovationen, isbilen, posten og mange bilister kører rask væk ind fra Ny Ringstedvej. Jeg har talt med kommunen, med politiet, frem og tilbage, om at få gjort noget ved problemet, men jeg løber panden mod en mur. De henviser bare til hinanden og spiller bolden videre og videre, siger Jan Christensen.

- Problemet kunne løses, enten ved at lukke vejen helt mod Ringstedvej, eller ved at sætte et indkørsel forbudt-skilt op ud mod Ny Ringstedvej. Det ville koste nogle få tusinde kroner, tilføjer Jan Christensen.

Han og Henriette er kendte i Hvalsø som ildsjæle, der lægger et stort stykke arbejde i frivilligt arbejde. Jan er tidligere medlem af bestyrelsen for Hvalsø IF, og han og Henriette er medarrangører i årets store loppemarked.

Desuden laver han lyd for Hvalsø Løbeklub til deres arrangementer, og har været Natteravn. Men lige nu er det presset fra alle sider, han tænker mest på:

- Kom dog og få en snak med os her på Skovvej. Det er alt, hvad vi ønsker, lyder hans opfordring til de ansvarlige myndigheder.