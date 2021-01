Iris Skov Hovmøller er en kapacitet i Gevninge Gymnastikforening, som hun er med til at løfte på mange niveuaer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Trænerprisen går til unik nytænker

Lejre - 25. januar 2021 kl. 08:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Årets træner blandt idrætsudøvere i Lejre Kommune er udnævnt: Iris Skov Hovmøller er vinder af Trænerprisen 2020, og det synes hendes forening, Gevninge Idrætsforening Gymnastik er særdeles velfortjent. For hun er unik og en ener.

Iris Skov Hovmøller er vigtig, betydningsfuld og en kæmpe styrke for Gevninge Gymnastik, hedder det i indstillingen. Hun bakker altid storsmilende op, når foreningen finder på nye ting, og hun byder selv ind med ideer til gavn for både gymnastikken og foreningen.

Iris Skov Hovmøller har været en del af gymnastikafdelingen i mange år, hvor hun har undervist primært i fitness - stort set altid to hold om ugen, og indholdet på det enkelte hold har varieret fra år til år, alt efter hvad der er blevet efterspurgt, eller hvad der har været fremme inden for området.

Hun er årsagen til, at gymnastikforeningen gennem årene har kunne tilbyde alt inden for fitness, for eksempel aerobics, MBL, sliding fitness, high puls, cirkeltræning osv. Hun er nytænkende; ved, hvad der rører sig, og som træner udvikler hun sig hele tiden, og det mærker dem, der er med på hendes hold.

Der er altid noget nyt, hvad enten det er øvelser eller udstyr, der skal afprøves - hun har indkøbt trampoliner, som der skal hoppes på i pauserne mellem styrketræningen, og senest slynger, så alle bliver spændt op i hele kroppen. For når der trænes, så er der ingen pauser, og der er ingen undskyldninger for ikke at være med.

Iris Hovmøller kan undervise alle aldre på alle niveauer, og hun har så meget energi, hun giver gejst, gåpåmod, vilje og lysten til at træne. Hun kan råbe, heppe, blive ved, og hun kan grine. Hun har altid en sjov historie. Selvom hendes træning er hård, kan man ikke blive andet end glad, når man er sammen med hende.

De øvrige indstillede til Trænerprisen 2020 var Peter Lodberg Andersen, Osted IF, Mai Klærke Mikkelsen, Hvalsø Løbeklub, Helle Cold Larsen, Gevninge IF, Sine Jung Gormsen, Allerslev Gymnastikforening, Anne Palle Christensen, Allerslev Gymnastikforening, Birgit Jensen, Allerslev Gymnastikforening, Carsten Skov, Allerslev Gymnastikforening og Denni Vilhelmsen, Gevninge IF.