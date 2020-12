Se billedserie - Det kunne være fristende at springe juletræssalget over i år, men det vil også være ærgerligt, når nu det er 30. år i træk, vi sælger juletræer til private, siger godsejer Johan Scheel, der er sjette generation på Ryegaard og Trudsholm Godser, der samlet set råder over 1200 hektar på Midtsjælland. Foto: Holger Vincents.

Send til din ven. X Artiklen: Tradition for træer på Ryegaard Gods Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tradition for træer på Ryegaard Gods

Lejre - 12. december 2020 kl. 13:11 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

På Ryegaard Gods er julemåneden som oftest lig med travlhed, lyden af vrinskende heste og ikke mindst de mange glade mennesker, der normalt valfarter til godset for at fælde deres eget juletræ og fragte det tilbage i hestevogn.

Sidste år benyttede omtrent 15.000 besøgende sig af dén mulighed i løbet af de fire weekender op til juleaften, men i år har Covid-19 begrænset en tilsvarende pilgrimsfærd til det naturskønne skovområde mellem Rye og Munkholmbroen.

Godsejer Johan Scheel vil dog gøre alt, hvad der står i hans magt for, at det også i år bliver muligt at sende gæster op i hestevognene og ud i Ryegaards plantage på jagt efter juletræet. Gerne efterfulgt af en portion æbleskiver og et glas gløgg at varme sig på.

- Det kunne være fristende at springe juletræssalget over i år, men det vil også være ærgerligt, når nu det er 30. år i træk, vi sælger juletræer til private, siger godsejer Johan Scheel, der er sjette generation på Ryegaard og Trudsholm Godser, der samlet set råder over 1200 hektar mellem Roskilde og Holbæk.

Lidt til mavesåret Lige så sikkert som Juleevangeliet i kirken den 24. december er det dog, at der skal plantes færre træer til foråret. Det er situationen oven på et 2020, hvor coronapandemien har sat sine tydelige spor på det historiske gods, der foruden salg af juletræerne baserer sin forretning på alt fra lige fra landbrugsdrift til selskaber, udlejning af boliger, jagtarrangementer og andre events.

- Indtil videre har 2020 været mavesårsfremmende, fortæller Johan Scheel galgenhumoristisk.

Den verdensomspændende sundhedskrise har blandt andet betydet, at Ryegaard i år har lagt lokaler til fem selskaber mod normalt 75. Og senest har godset så også set sig nødsaget til at aflyse sin populære halloween-skattejagt, ligesom årets trækplaster i december måned, julemarkedet i Kørestalden, ligeledes er blevet taget af programmet.

Vogn til hele familien I forsøget på at sikre, at juletræssalget ikke kommer til at lide samme skæbne, arbejdes der netop nu på højtryk på Ryegaard for at sikre, at det også i år er forsvarligt for de besøgende at lægge vejen forbi.

Det betyder konkret, at Johan Scheel og Ryegaards ansatte planlægger en række tiltag, der skal sikre, at gæsterne ikke stimler sammen. Blandt andet skal der oprettes flere faste opsamlingssteder til hestevognene på parkeringspladsen. Netop køretøjerne sprittes grundigt af efter hver eneste tur, og samtidig opfordrer Johan Scheel til, at man som besøgende hiver fat i sine nærmeste og på forhånd booker en hel vogn til familien.

- Hvis vi skal gennemføre det her, så skal vi selv føle, at det er så sikkert, at vi godt ville tage vores egen mormor med ud at hente et træ. Det tror vi på er muligt med de forholdsregler, vi har truffet, forklarer Johan Scheel, der samtidig understreger, at Ryegaard følger nøje med i, hvordan myndighedernes anbefalinger udvikler sig.

Juletræer siden 1953 Mens årets udgave af jul på Ryegaard således bliver i en helt ny indpakning, er selve de juletræer, der skal fældes med sav og økse, sprunget ud af en årelang tradition.

Vi skal helt tilbage til 1953 for at finde de første plantede nordmannsgrantræer på godset. Dengang var det den daværende skovfoged, Hemmersam, der indledte juletræssalget til private. En forretning han kørte frem til sin pension i 1970erne. I de efterfølgende godt 25 år 'nøjedes' Ryegaard med at eksportere juletræer i stor skala, men da Johan Scheel overtog nøglerne til såvel bygninger som de store landsbrugsarealer fra sin far, Niels H. R. greve Scheel, besluttede han at genoplive detailsalget. En tradition han har fastholdt siden 1991.

- Vi havde brug for nye indtægter, så det var et af de initiativer, jeg tog dengang. I starten var det uden hestevogn, og så udviklede det sig stille og roligt derfra. Ikke mindst med god hjælp fra familie, venner og bekendte, der den dag i dag fortsat giver en hånd med, fortæller Johan Scheel, hvis hustru Mette samt børnene Cecilie og Frederik også bakker deres mand og far op, når julen nærmer sig på Ryegaard.

Blæksprutterolle Når Ryegaard om kort tid igen kan lader lågerne gå op, vil godsejeren selv indtage sin helt faste blæksprutterolle. Det betyder, at han er klar til at træde til, hvis der eksempelvis skulle opstå et problem med leverancerne af æbleskiver, eller logistikken på parkeringspladsen pludselig driller.

Det vigtigste er at have "smilet med", som Johan Scheel selv udtrykker det. Ikke mindst i år hvor jul på Ryegaard bliver en noget anderledes oplevelse.

- Det gør mig glad og stolt, når jeg tænker på, at så mange mennesker danser rundt om et træ, som de selv har været ude og fælde hos os.