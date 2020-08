Michael Brinch, formand for ildsjæle-foreningen Touren i Lejre, er ligesom reste f foreningen - og mange andre - lettet over, at Topur?en trods alt ikke er helt aflyst i Danmark, og dermed Lejre. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tour trods alt reddet - men burde være holdt her i 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tour trods alt reddet - men burde være holdt her i 2021

Lejre - 04. august 2020 kl. 11:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udmeldingen i går om, at Tour de France trods alt kommer til Danmark i 2022, udskudt et år, er der mange, der drager et lettelsens suk i Lejre. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

- Da det sidste uge fremgik af den internationale UCI løbskalender, at Tour'en var rykket en uge frem i 2021, var der klart frygt for, at løbet ville blive helt aflyst i Danmark, også på sigt. Der har været forhandlinger med en anden by om Tour-start der i 2022. Så vi er rigtigt glade for, at der stadig bliver gul fest, blot først om to år.

Det fortæller Michael Brinch, formand for ildsjæle-foreningen Touren i Lejre, der efter planen skal koordinere alle Tour-aktiviteterne i Lejre.

Selv om Michael Brinch er rigtigt glad for, at Tour'en trods alt kommer til Danmark og dermed Lejre i 2022, synes han også, at aflysningen i 2021 er en lidt sørgelig nyhed.

- Jeg synes som cykelinteresseret, at Tour de France skulle have fundet plads i Danmark næste år. Og jo, det er da muligt, at løbet ville kollidere med EM i fodbold, men på den anden side er det ikke nødvendigvis de samme mennesker, der er interesseret i cykling og fodbold. Men fra vores side tager vi da imod, at løbet skal holdes i Danmark - det er vigtigst for mig, fastslår Michael Brinch.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.