Tonser-buslinje skal køre på el

Den meget benyttede regionale buslinje 230R, der har 800.000 passagerer årligt, bliver eldrevet om knap to år. Samt fem andre buslinjer i Lejre.

Movia planlægger at sætte elbusser i drift som afløsere for de nuværende diesel-busser på en række buslinjer. Og nu har transportselskabet offentliggjort i en pressemeddelelse, på hvilke linjer, det kommer til at ske.