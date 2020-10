Artiklen: Tom jolle fik alarmklokkerne til at ringe

Fredag lidt over middag, nærmere bestemt klokken 12.32 fik politiet anmeldelse om, at der drev en jolle uden personer i ved vandkanten ved Bramsnæs Vig lidt udenfor Ejby.

Begge årer lå i jollen, men ellers var der ikke efterladt nogen personlige ejendele i båden. Politiet undersøgte sagen, for at afklare om nogen havde været ude at sejle i jollen og kunne være forulykket.