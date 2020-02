Tømrerfirma igen nomineret som finalist

Det er en stolt og glad Michael Andersen, der har modtaget nyheden om, at hans firma er nomineret som finalist; denne gang i kategorien Årets Arbejdsmiljø. Vinderne af den eftertragtede pris findes den 2. og 3. april.

- Vi knokler hver dag for at yde en god service, så vi er naturligvis stolte over den anerkendelse, som ligger i finalepladsen, siger han.