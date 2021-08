To virksomhedspriser uddeles

Henrik Hammer, stifter og ejer af den prisbelønnede virksomhed Hammer & Son, modtager virksomhedsprisen for 2019. Foto: Thomas Olsen

Lejre - 16. august 2021 kl. 07:52

På grund af sidste års coronanedlukning uddeler Lejre Kommune i disse dage virksomhedsprisen for både 2019 og 2020. Vinderne er henholdsvis Hammer & Son og Restaurant Fasaneriet.

Virksomheder i Lejre Kommune har generelt klaret sig flot de seneste par år. Antallet af private job er steget år for år - også under coronakrisen.

Og nu får to virksomheder en kontant belønning fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked for at have gjort en helt særlig indsats for at bidrage til udviklingen af arbejdspladser i kommunen, og for at fremme rummelighed på arbejdsmarkedet.

Virksomhedsprisen 2019 blev udsat sidste år på grund af coronarestriktioner, men uddeleles så nu til destilleriet Hammer & Son, der har hjemme i Vintre Mølle.

Virksomheden producerer gin af lokale produkter, med lokale medarbejdere, og samarbejder med andre lokale iværksættere, hvor de udveksler produkter og restprodukter for at undgå unødig transport og spild. Energien til produktionen kommer via danske vindmøller.

- Hammer & Son har fået flere nye medarbejdere det seneste år - alle ansat gennem jobcenteret. Virksomheden har blandt andet ansat en borger i fleksjob, og aktuelt er to borgere, der er kommet hertil som flygtninge fra Syrien, ansat på fuld tid. Ejeren, Henrik Hammer, spiller dermed på alle jobcenterets tangenter efter et ærligt ønske om at give lokale medborgere i udkanten af arbejdsmarkedet en chance for at kæmpe sig indenfor, udtaler formand for udvalget, Christian Plank (SF) i en pressemeddelelse.

Vinderen af Virksomhedsprisen for 2020 er Restaurant Fasaneriet i Lejre. Restauranten serverer klassiske caféretter med udsigt til Ledreborg Slot og golfanlægget, og sælger også mad ud af huset.

- Fasaneriet har de seneste år haft borgere, der var langt fra arbejdsmarkedet i virksomhedspraktik og løntilskud, og så efterfølgende ansat dem ordinært. Og virksomheden afsætter den fornødne tid til at sætte den enkelte ansatte eller virksomhedspraktikant i centrum og følge op på processen gennem samtaler med vedkommende og jobcenteret, siger Christian Plank.

Virksomhedsprisen uddeles hvert år af Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Prisen på 10.000 kroner uddeles efter en række kriterier til en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere i job eller integreret medarbejdere i virksomheden.