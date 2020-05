To storke kom på fransk visit

To smukke hvide storke har spankuleret rundt i Lejre. Først ude i Osted Hestehave, og dernæst i den sø, der af de fugleinteresserede kaldes Dankidssøen, og som ligger lige vest for Osager, på nordsiden af Hvalsøvej. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Tommy Holmegaard Olsen har taget et hav af billeder af de to storke og er lykkedes med at komme tæt på dem, både da de var i Osted Hestehave og siden i Dankidssøen. Flere andre fugleinteresserede nåede at komme ud og tage billeder.