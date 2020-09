To spisesteder overholdt ikke regler om mundbind

Senere på dagen, klokken 18.58, kom politiet på tilsyn på et af rasteplads-stederne på motorvejen ved Torkilstrup. Samme historie her - der manglede skiltning ved indgangen om tilladt antal personer og skiltning om, at det er påbudt at bære mundbind eller visir.

En kunde på stedet brugte ikke mundbind, men fik et påbud om at tage det på, hvilket blev efterkommet. Ejeren af stedet blev sigtet for den manglende skiltning og for ikke at sikre sig, at en kunde og personalet overholdt reglerne om at bruge mundbind.