To provokatører løbet op af politi

To unge mænd syntes åbenbart, det var i orden at opføre sig provokerende og fornærmende overfor en togkontrollør i et tog, der stoppede på Lejre station ved 18.50-tiden torsdag aften. De to herrer steg af toget på stationen, hvorfra de stak af, mens en melding gik til politiet, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Begge sigtes for at overtræde ordensbekendtgørelsen. De blev begge løsladt sent på aftenen, efter at have fået en bøde for deres optræden.