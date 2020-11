To gerningsmænd overrasket - beboeren var hjemme

To gerningsmænd, som var i fuld gang med at bryde ind i en bolig i Lyndbyparken torsdag morgen, blev pludselig overrasket af indehaveren af boligen, som var hjemme.

Den ene var allerede inde i køkkenet efter at have opbrudt et vindue. Da han blev opdaget, påstod han, at han var der angående Covid-19, hvorefter han sprang ud af vinduet og spænede væk fra stedet.