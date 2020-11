Se billedserie Friluftsøen med Bognæs i baggrunden. Foto: Mikkel Eeg

To frilufts-øer søsættes næste år

Lejre - 04. november 2020 kl. 09:05 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

To flydende kunstige øer skal næste år søsættes i Roskilde Fjord, én på hver side af den lille ø Elleore. Sejlere og surfere får dermed hele to pause-øer. Og fuglelivet får fred.

Allerede denne sommer blev den første flydende frilufts-ø lagt ud som et alternativt pausested, søsat af Nationalpark Skjoldungernes Land. Den blev placeret mellem Veddelev og tæt på Elleore, hvor der tidligere har været rapporteret en del uhensigtsmæssig færdsel i fuglenes yngletid - hvilket kan koste æg og unger.

Den nye ø, som bliver identisk med den første, kommer til at ligge på den anden side af Elleore, ikke langt fra Bognæs. De to flydeøers formål er at skåne Elleore og andre småøer i fjorden for besøgende, der trænger til hvil, og samtidigt skåne fuglelivet.

I sidste uge blev den første flydende friluftsø taget ind med hjælp fra Naturstyrelsen og sat på vinterpause. Planen er, at de to øer skal ud igen forud for ynglesæsonen; dvs. før 1. april 2021.

Øerne er beklædt med træ i forskellige sorter og mønstre, og de har afrundede kanter, greb til at komme op og sænkede fortøjnings-pullerter. Nu tilføjes også et par sæder, som kan klappes op og ned, sådan at øernes gæster får både ryglæn og en tør plet at sidde på.