Artiklen: To biler kørte sammen i landsby

To biler kørte sammen i landsby

Politiet rykkede ud til Kirke Sonnerup onsdag eftermiddag, efter at to biler stødte sammen i krydset Ordrupvej/ Skolevang. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Det viste sig, at en 23-årig mand fra Kirke Såby forinden var kørt af sted mod vest på Ordrupvej og så ville svinge til venstre ad Skolevang mod syd. Under svingningen blev han ramt af en bil, der blev ført af en 47-årig kvinde fra Hvalsø i modsat retning ad Ordrupvej.

Begge parter slap dog ifølge politiet uskadte fra sammenkørslen, som politiet har optaget rapport om. De mistænker nemlig den 23-årige mandlige bilist for at have overtrådt færdselsloven i forbindelse med svingningen.