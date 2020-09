To ældre kvinder forsøgt svindlet: Denne lille mand efterlyses

Tre kvinder er blevet udsat for enslydende bedrageriske opkald i Lejre Kommune. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Lejre - 28. september 2020 kl. 12:31 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Fredag klokken 11.40 anmeldte en 85-årig kvinde fra Lejre til Midt- og Vestsjællands Politi, at hun om torsdagen klokken cirka 12.00 var blevet ringet af en fremmed mand, der havde udgivet sig for at være fra Nordea.

Manden havde oplyst, at der var sket en uberettiget hævning på 12.000 kroner fra hendes konto, hvorfor banken havde brug for hendes dankort. En medarbejder ville komme til hendes bopæl for at hentet dankortet, som skulle lægges i en kuvert uden for døren, så det kunne blive byttet til et nyt.

En ung mand mødte op hos den 85-årige, der dog forlangte at se det nye dankort inden udlevering af det gamle. Da den unge mand ikke havde noget nyt dankort, forlod han stedet, men kom kort efter retur med en kuvert, hvori der skulle være et nyt dankort. Heller ikke dette måtte kvinden se, så den unge mand forlod stedet uden at have modtaget kvindens dankort. Hun spærrede dog sit kort, idet hun undervejs i telefonsamtalen havde oplyst kortnummeret samt givet nogle personlige oplysninger til manden i telefonen.

Den unge mand, der mødte op ved hendes bopæl, blev beskrevet som:

Mand, dansk af udseende, 20-29 år, 160 cm, Kropsbygning: Spinkel, Hårfarve: Lys. Kvinden beskrev manden som en »nydelig ung mand«, der talte dansk og var iført en hvid skjorte og pæne bukser. Politiet har nu optaget en anmeldelse om forsøg på bedrageri, idet der ikke var sket nogle uretmæssige transaktioner på den 85-åriges bankkonto.

En 86-årig kvinde fra Lejre var onsdag cirka klokken 14.00 udsat for en lignende forsøg på bedrageri, da hun blev ringet op af en fremmed, men dansktalende mand. Han havde oplyst, at hendes bankkonto var ved at blive tømt, så han ville sammen med en anden mand komme til hendes bopæl.

Lidt senere kom to mænd til kvindens indkørsel, men uden at rette henvendelse til hende forlod de hurtigt stedet igen. Den 86-årige formodede, at de var blevet skræmt af en gartner, der var i færd med at klippe naboens hæk, og som havde bemærket de to mænd ankomme til stedet.

Efterfølgende underrettede kvinden sin bank om oplevelsen, hvorefter det rigtige bankpersonale kunne berolige hende med, at der ikke var foregået noget mistænkelig på hendes bankkonti.

En 71-årig kvinde blev onsdag eftermiddag franarret 15.000 kroner i en lignende sag, hvor hun var blevet ringet op af en ukendt mand, der havde franarret oplysninger om både kreditkort og hendes Nem-ID. Kort efter samtalen ankom en mand til ofrets bopæl og fik franarret hende et dankort samt muligvis koden hertil. Bagefter kunne kvinden konstateret, at der nu var hævet 15.000 kroner fra hendes bankkonto