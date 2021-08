Se billedserie Velkommen til det nye galleri! Tine Refsgaard har puklet som en hest for at få det kommende galleri klart. Og det bliver det til Kunst i Pinsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tine i færd med at skabe sin egen oase

Lejre - 12. maj 2021 kl. 19:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Tine Refsgaard er en kvinde med mange strenge at spille på. Hun skriver musik og tekster, er selv musiker med ekspertise på klaver og guitar og uddannet sanger, leder kor, udgiver cd'er, holder kurser og har de senere år for alvor taget malerkunsten op.

Og oveni kan hun altså også selv renovere lokaler - med spartel, sav, sliberedskaber og malerpensel i hånd. Hun er lige nu i fuldt sving med at klargøre sit eget permanente galleri, kaldet »Musik Ord Billeder«, til Kunst i Pinsen.

Efter midlertidigt at have været i det gamle mejeri i Hvalsø har hun fået mulighed for at etablere sit eget galleri og værksted på Birthe og Ole Theill Knudsens Sillemosegård lige nord for Nr. Hvalsø.

- Maleriet er blevet en umiddelbar tilgang til ro og glæde. Jeg har søgt at lande mig selv, fortæller Tine Refsgaard. Foto: Jens Wollesen



Og da lokalerne på tilsammen 60 kvadratmeter var fyldt med alle mulige ting, der havde stået opmagasineret her i op til to årtier, var der nok at tage fat på. Tine Refsgaard har lagt mange timer i at istandsætte lokalerne.

Dejligt lys På programmet har stået oprydning, maling af døre og vinduer samt vægge, nyt gulv i et af lokalerne og et kommende toilet - samt nyt tag på det lille lokale, hvor hun fremover vil få stå ved staffeliet.

Istandsættelsen er sket i samarbejde med Ole Knudsen. De har været ude og finde genbrugsmaterialer, blandt andet ovenlysvinduer på DBA, så et dejligt lys vælder ned i lokalet. Det bliver et lækkert galleri. Virkelig en oase, smiler Tine Refsgaard, der glæder sig ikke kun til at vise galleri og værksted frem under Kunst i Pinsen, men også til at arbejde her fremover.

Hun regner med at udstille cirka 30 billeder under Kunst i Pinsen. Nogle akvareller er ikke færdige endnu, de skal lige afrundes. Og hun skal nok finde tid til at arbejde kreativt under al istandsættelsen.

- Jeg er en arbejdshest. Jeg har altid været flittig; og at starte store projekter skræmmer mig ikke! Jeg laver en lille film om hele processen med at istandsætte galleriet, herunder det tidspunkt, hvor hele taget var pillet af og man kunne kigge lige lukt op i himlen. Jeg har hyret en filmklipper til at sætte filmen sammen, fortæller hun.

En måde at være i verden på Tine Refsgaard har arbejdet med sine mange evner lige siden tiden på Rytmisk Musikkonservatorium. I 20 år har hun været freelance musiker.

- Det kreative udtryk har for mig altid været en måde at være i verden på, siger Tine Refsgaard, der tidligere boede med familien i Ejby.

- Jeg fik udfordringer med mine to børn, der havde brug for at blive sat i trivsel, og det krævede kræfter. De har begge autismediagnoser, og det kræver lidt ekstra. Jeg sagde derfor mine freelance-opgaver op i 2018 og søgte at lande mig selv, forklarer Tine Refsgaard.

Tine Refsgaard: - Det jeg laver kunstnerisk er en måde at dele det at være menneske med andre mennesker. Foto: Jens Wollesen



- Og jeg fandt ud af, at maleriet blev en umiddelbar tilgang til ro og glæde. Og nu er jeg et helt andet sted, siger hun.

Moderens dødsfald Tine Refsgaard kom til Hvalsø som et friskt pust for tre år siden. Blandt andet startede hun et stort kor op med 60 tilmeldte. Korsangen har dog ligget underdrejet på grund af coronaen. Lige nu er hun ved at skrive en bog om sin mors død og de oplevelser, man gennemgår ved sådan et dødsfald.

- Vi ved, at vi skal dø en dag, men det er alligevel ikke til at begribe. Da jeg oplevede min mors død, erkendte jeg, at livet har en slutning. Jeg fik sorgen med i livet. Sorgen, som jo er et udtryk for kærlighed. Livet fik et nyt perspektiv og hvér dag en ny værdi, og det er en gave, forklarer hun.

Maleriet er først for alvor kommet ind som en vigtig faktor i Tine Refsgaards liv de senere år, selv om hun tidligere har malet.

- Maleriet er intuitivt - noget der sker i blød handling, siger Tine Refsgaard og uddyber:

Følelsen af frihed - Jeg tænker ikke i stil; snarere i frihedsfølelse. Alt starter på hvidt, uden planlægning og tanke. Jeg bevæger armen. Når jeg har lavet en linje, siger den linje noget til mig. Og farven fortæller, hvad der skal ske - den ber om noget! Jeg oplever en følelse af nærvær i den proces, forklarer Tine Refsgaard.

- Jeg kan komme til at stå og smile af mig selv. Jeg ved ikke hvad hjernen siger eller hvorfor - men det føles rigtigt! Det jeg laver kunstnerisk er en måde at dele det at være menneske med andre mennesker. Min anden CD hedder derfor »En del af det hele«. Man finder hinanden i glæde og tryghed og meningsfuldhed. Det synes jeg, at kunsten kan, og det ligger mig på sinde, siger hun.

Tine Refsgaard har åbent i sit galleri alle tre dage under Kunst i Pinsen den 22.-24. maj, alle dage 11-17. Keramiker Jesse Nielsen udstiller her også.

Der er åbning med lidt musik den 22. maj klokken 11 og live musik med Spicy Trio den 23. maj fra klokken 15-17. Og vandring og morgensang omkring Sillemosegård klokken 10 søndag og mandag.

Folk kan finde programmet på tinerefsgaard.dk