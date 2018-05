Se billedserie Tina Mandrup (tv.) sammen med formanden for Venstres vælgerforening i Lejre, Lars Kimer Mortensen. Privatfoto

Tina Mandrup er ny Venstre-spids

Lejre - 31. maj 2018

Det blev et klart mandat, Tina Mandrup fik i onsdag aften på Venstre i Lejres opstillingsmøde i Karleby Forsamlingshus. Med 76 stemmer blev hun valgt som partiets fremtidige spids- og borgmesterkandidat, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Erik Holst fra Vester Såby opnåede 33 stemmer. En enkelt stemme var ugyldig. I alt mødte 110 medlemmer af Venstre i Lejre frem; Tina Mandrup fik således næsten tre fjerdedele af stemmerne og har nu fået overdraget stafetten af Line Holm Jacobsen, Venstres tidligere borgmesterkandidat.

Lykønskningerne til Tina Mandrup tikker fortsat ind mange vegne fra, ikke mindst på Facebook, men torsdag er hun i fuld gang på sit arbejde som vanligt på Kalundborgs største skole, Skolen på Herredsåsen med 900 elever i Kalundborg, hvor hun er skoleleder.

- Jeg vil arbejde ud fra de grundlæggende, liberale Venstre-værdier. Det er ingen kunst at love bedre forhold overalt, men der, hvor jeg vil lægge min energi, bliver sammen med Venstre-holdet at pege på, hvor pengene skal komme fra, siger Tina Mandrup til DAGBLADET Roskilde.

Tina Mandrups ambition er, at Venstre erobrer borgmesterposten tilbage, og at der igen bliver blåt liberalt flertal i kommunalbestyrelsen, hvor hun har siddet i to år.

I en pressemeddelselse oplyser Venstre i Lejre, at der skal lægges en erhvervspolitisk linje, herunder erhvervsturisme, som dynamo for vækst, velstand og lavere skat.

- Og så skal der flere penge i lommen til den enkelte og frivalgsordninger til dem, der ønsker det. Det er mit mål at arbejde for, at den enkelte borger tage ansvar og styring i eget liv, siger Tina Mandrup.

- Jeg ønsker at gøre op med en stigende tendens til, at staten/kommunen skal stille op med alverdens tiltag over for familier og borgere, hvor livet trykker en smule. En mekanisme til at modvirke udbygningen af velfærdsgoder, der reelt set frataget individet ansvaret for egne handling og valg, kan ske ved at afvikle, hvis vi vil udvikle, understreger hun.

- For mig er det vigtigt, at vi i udgangspunktet tager ansvar for vores eget liv og medansvar for andre og for fællesskabet. Et fortsat godt samfund forudsætter, at vi alle hver især tager et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet, siger Tina Mandrup.