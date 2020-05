Tina Mandrup: - Muligheden for at lade de ældste elever komme fysisk i skole fejes for let af banen, fordi de faglige foreninger går ud fra en fuldskala præmis. Foto: Allan Nørregaard

Tina Mandrup: Vi taler elevernes sag

Lejre - 05. maj 2020

- Vi skal strække os længst muligt for at de ældste elever kan komme fysisk i skole. Måske kun et par dage om ugen - og stadig ud fra præmissen om nødundervisning.

Det siger Tina Mandrup, Venstres ordfører som svar til Lejre Lærerforenings formand, Per Brinckmann, der har udtrykt stor skepsis over for at lade de ældste elever komme fysisk tilbage i skolerne.

- Ingen siger, at de ældste elever skal møde ind fra klokken 8 til 15 hver dag. Hvis blot de ældre elever kan møde ind to dage om ugen, og måske endda de dage med reduceret undervisning, så vil man få mulighed for at ommøblere i klasserne, og det vil kunne lade sig gøre på mange skoler, siger Tina Mandrup.

- Min umiddelbare reaktion er, at det lyder som om, at de faglige foreninger taler ud fra en holdning om, at de ældste elever, hvis de skal i skole, skal undervises efter et almindeligt undervisningsskema. Og at der er tale om én klasse i ét undervisningslokale, med fuldt skema. Men jeg forholder mig til, at vi skal operere under sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og at det vil kunne ske som nødundervisning. Sådan som de yngste klasser jo rent faktisk undervises nu, siger Tina Mandrup.

- Og hvor er elevernes perspektiv i det her? Elevernes organisation (Danske Skoleelever, red.) er gået ud og opfordrer de voksne til at stramme sig an. Ikke fordi jeg siger, at det vil blive let. Men vi kan begynde at tale sammen med lærere og skoleledere om, hvilke muligheder, vi har, tilføjer hun.

- Jeg også lytter til eleverne. Det er dem, det handler om, men deres holdning fejes af banen. Og samtidigt kan jeg ikke bare slette den viden, jeg har. Jeg kender lærere, der siger, at det her er meget hårdt for eleverne, understreger Tina Mandrup.

