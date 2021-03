Se billedserie Lucca Elkjær Gammelgaard har taget en ny plante med til sit værelse. I baggrunden er det forstander Christian Hougaard-Jakobsen, som stod klar og bød eleverne velkommen tilbage på Midtsjællands Efterskole. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Tilbage på efterskolen: Nu handler det om fællesskab

Lejre - 16. marts 2021 kl. 11:43 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

- Velkommen hjem, lød det fra Midtsjællands Efterskoles forstander, Christian Hougaard-Jakobsen, da han mandag eftermiddag igen kunne modtage skolens 113 elever.

Det var ikke kun eleverne, som havde savnet skolen, men lærerne havde også savnet eleverne.

De stod klar med en festlig modtagelse med rød løber, røg, musik og sæbebobler.

Eleverne havde fået mødetider, så ikke alle dukkede op samtidig, men i løbet af et par timer.

Det var tydeligt, at eleverne var glad for at være tilbage. En enkelt ung man næsten glemte at sige farvel til sin mor på parkeringspladsen, så hun stod lidt skuffet, men med et stort smil tilbage.

Alle elever viste en negativ PCR-test ved ankomsten, mens de slæbte på poser med tøj og andre ting.

En lærer konstaterede, at der var også er godter i en pose, og kom med en bemærkning om, at det kunne eleven bare stille på lærerværelset.

- De første dage kommer til at handle om fællesskab. Eleverne skal lige genlære at være i skole. Vi får nogle elever, som har været vant til at være alene, fortalte Christian Hougaard-Jakobsen og nævnte, at derudover bliver skolegangen ikke ændret væsentlig.

- Største forandring i skolens hverdag er, at vi nu skal testes to gange om ugen, sagde Christian Hougaard-Jakobsen og oplyste, at Falck kommer ud og laver testene.

Den døde plante

Lucca Elkjær Gammelgaard har været spændt på at komme tilbage, men på en anden måde end den første skoledag.

- Jeg glæder mig bare se alle mine venner og have en hverdag her. Det er heller ikke sådan, at vi skal være ærgerlige over, at vi har været hjemme, men vi skal bare få det bedste ud af den sidste tid, sagde Lucca Elkjær Gammelgaard, som går i 10. klasse på efterskolen og skal på gymnasiet efter sommerferien.

Hun bor normalt i helt andre omgivelser på Vesterbro og havde en stor grøn plante i hænderne.

- Min gamle på værelset døde, så har jeg taget en ny med, sagde hun med et smil.

Selv om eleverne har været sendt hjem, har mange af dem mødtes i mindre grupper. En lærer mente derfor, at der er vist er flere par blandt eleverne, end der var før jul.