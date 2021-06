Tidligere borgmesterkandidat genopstiller ikke

Line Holm Jacobsen bliver ikke én af kandidaterne til efterårets kommunalvalg. Arkivfoto: Agnete Vistar

Lejre - 15. juni 2021

Line Holm Jacobsen, der var gruppeformand og kandidat til Venstres borgmesterkandidat ved sidste kommunalvalg, har valgt ikke at genopstille til det kommende kommunalvalg den 16. november 2021.

Venstres liste bliver dermed en dygtig politiker mindre - flere nye kan dog komme til. I aftes var der opstillingsmøde i partiet, hvor 13 kandidater kom på listen.

- Jeg har brug for at tanke energi udenfor partipolitik, siger Line Holm Jacobsen.

- Min motivation for at gå aktivt ind i lokalpolitik for otte år siden var at gøre en forskel for andre (borgerne), men også sammen med andre (mine gruppefæller og kommunalbestyrelsen i sin helhed). At have et udviklingsperspektiv og gøre en positiv forskel giver mig energi, siger Line Holm Jacobsen.

Hun fortæller, at det i løbet af nogle måneder er blevet klart for hende, at energiregnskabet ikke længere er i balance.

- Jeg bruger mere energi, end jeg får retur - både politisk og personligt. Årsagerne hertil er flere og forskellige. I den store sammenhæng er det drænende på ottende år at være i opposition som det eneste parti. Det kræver et kæmpe benarbejde, hvis man for alvor skal ind være med til at sætte dagsordenen - blandt andet fordi man ikke kan trække på administrationen i nær samme grad som flertalsgruppen. Man skal stort set selv skabe alle sager fra bunden, forklarer hun.

- Dernæst er det også blevet klart for mig, hvor vigtigt det er at have en faglig platform at tale ud fra. Jeg har altid siddet i økonomiudvalget, og det har absolut været spændende. Men jeg har aldrig siddet i et fagudvalg, som for eksempel kultur- og fritid. Det skyldes nogle interne regler i Venstre om, at man ikke kan sidde i et fagudvalg, når man også sidder i ØU. Set i bakspejlet kan jeg se, at billedligt talt har savnet at have »politisk jord under neglene« - specielt i denne periode, hvor jeg ikke har været borgmesterkandidat, uddyber hun.

- Så buttom-line er at jeg har besluttet at trække mit kandidatur til KV 21, og jeg vil derfor ikke være at finde på Venstres liste efter opstillingsmødet mandag den 14. juni, siger Line Holm Jacobsen.

Hun understreger, at hun naturligvis bliver i KB i resten af valgperioden frem til udgangen af 2021, da hun har et par sager, som hun gerne vil følge til dørs:

- Det drejer sig dels om byudviklingen i Hvalsø, samt at få lavet en god vision og plan for Lejre Brandvæsen. Derefter vil jeg glæde mig til igen at bare at være »ildsjæl i lokalsamfundet«, hvor jeg helt sikkert vil bruge min tid og energi i diverse bestyrelser og fora, så jeg stadig kan medvirke til at skabe en forskel for sagen og lokalområdet - bare uden den partipolitiske kasket på, forklarer Line Holm Jacobsen.