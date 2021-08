Send til din ven. X Artiklen: Tiden for sagsbehandlinger er skredet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiden for sagsbehandlinger er skredet

Lejre - 20. august 2021 kl. 06:30

Ansøgerne til diverse byggetilladelser har måttet trippe noget længere end ventet, mens de har ventet på afgørelser fra Lejre Kommune.

Lejre Kommunes erklærede mål for den tid, det højst skal tage at behandle en byggetilladelse til enfamiliehuse, er nemlig skredet markant i 2. kvartal. Målet er på 28 dage, men det er langt fra overholdt, idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 68 dage.

Det viser en opgørelse for 2. kvartal. Opgørelsen viser også, at servicemålet for byggetilladelser til industri- og lagerbygninger m.fl. på 50 dage heller ikke overholdt. Her har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været 85 dage.

Embedsfolkene i Lejre Kommune oplyser, at de længere sagsbehandlingstider på byggetilladelser ikke er uventede. Årsagen er, som politikerne i teknik- og miljøudvalget tidligere har fået at vide, at der er indløbet usædvanlig mange nye sager i 1. kvartal i år.

Forvaltningen oplyser også, at antallet af nye sager nu ser ud til at nærme sig et mere normalt leje. Sagsbehandlingstiderne er langsomt på vej nedad.

Men de når efter alt at dømme ikke i mål. Også for de sidste kvartaler i 2021 forventes tiderne for sagsbehandling at lande over servicemålene.

For servicemålet på beskyttelseslinjesager på 21 dage er der en mindre overskridelse, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 28 dage.

Servicemålene på alle øvrige sagstyper er overholdt i 2. kvartal i år.vistar