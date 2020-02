Thure Lindhardt kommer til Hvalsø Bibliotek søndag den 1. marts klokken 10. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Thure Lindhardt gæster Hvalsø

Lejre - 29. februar 2020 kl. 08:22 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 1. marts klokken 10 slår Lejre Bibliotek og Arkiv dørene op for en af forårets helt store begivenheder. Skuespiller - og nu forfatter - Thure Lindhardt kommer til Hvalsø Bibliotek til en snak om hans litterære debut: »Vi ved jo, hvordan det er at være menneske«. Det bliver åndfuldt, det bliver intimt, det bliver godt.

I over 20 år har den danske, internationalt anerkendte, skuespiller Thure Lindhardt formidlet sit store talent gennem tv, film og teater. Det er blevet til store roller i store historier. Lige fra Shakespeares tvivlende prins Hamlet over den søgende politimand Henrik fra »Broen«til den stålsatte modstandsmand Flammen i »Flammen og Citronen«. Og nu har han så kastet sig over det skrevne ord og begået en bog, der afslører at han kan mere og andet end at fortolke andres væsen.

Thure Lindhardt kunne have valgt, trods sin unge alder, at begå en klassisk biografi - men hans nyudgivne værk har meget mere på hjerte. Han benytter sig tematisk af arbejdet med diverse roller til at se, ikke blot ind i hans eget liv, men også i kunst, kulturen og det samfund, der omgiver os alle - og på den måde bærer den i lige så høj grad en historie med sig om os alle og arbejdet som skuespiller, som et indblik i en af vor tids vigtigste scenekunstnere.

Arrangementet starter med en halv times Brunch, så man sammen vågner med en kop kaffe og lidt til ganen, samt sætter den gode stemning, for bagefter at lade os indtage af en snak om »Vi ved jo, hvordan det er at være menneske«.

Det koster 50 kroner og billetter kan købes på Lejre Bibliotek og Arkivs hjemmeside www.lejrebibliotek.dk.