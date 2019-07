Se billedserie Therese underviser og giver sin glæde for at røre sig videre til de mange deltagere. Foto: Daniel Sennek

Therese gør træning til et sjovt fællesskab

Lejre - 19. juli 2019 kl. 08:27 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svedkonceptet. Det lyder hårdt - og det er det også. Men med et koncept om at gøre træning til en del af et fællesskab, ikke bare træne alene i et fitnesscenter og gøre det træningen sjov, har Svedkonceptet masser af succes og kører fortsat på fulde drøn mere end to år efter skabelsen.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Bag Svedkonceptet står Therese Vilrik Bruun, der ud over at være indehaveren også er ved at færdiggøre en kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet.

- Svedkonceptet er et udendørs træningskoncept, der skal rumme alle. Ideen bag projektet er, at det ikke skal tage tid væk fra familien at træne, men derimod at træne og tilbringe tid med familien og vennerne. Det er et opgør mod ideen om et træningscenter, hvor man er alene om træningen. Her er det en fusion mellem træning og fællesskabet i form af et slags foreningsliv, fortæller Therese Vilrik Bruun fra Lejre Økologiske Frugtlund, hvor de fleste træninger finder sted.

Hos Svedkonceptet er der plads til alle, og så kan træningen tilpasses efter ens niveau. Træningen er aldrig den samme, for Therese Vilrik Bruun giver nye variationer og sammensætninger hver eneste gang.

- Hele min målsætning er, at det skal være rigtigt sjovt at træne. Det skal ikke ses som en sur pligt, men i stedet en tid, hvor du nyder sammenholdet og samtidig får rørt dig. Jeg har selv en enorm glæde i at være fysisk aktiv, hvilket jeg prøver at give videre til hver eneste træning. Og det må jo virke, for de bliver ved med at komme selv to år efter, fortæller Therese Vilrik Bruun.